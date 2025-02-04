Дана Уайт: после первой схватки мы заплатили Пельменю $ 25 тыс. и дали три козы

Президент UFC Дана Уайт рассказал, как впервые заплатил за схватку по пощёчинам, которая прошла в лиге Power Slap, россиянину Василию Камоцкому, более известному как Пельмень.

«Удивительно, что несколько дней назад мы провели турнир Power Slap в Саудовской Аравии, и парень, который стал чемпионом мира, был тем, кто втянул меня в соревнования по пощёчинам. Я начал смотреть эти схватки несколько лет назад благодаря человеку, которого зовут Пельмень. Он из Сибири, Россия. И после первой схватки мы заплатили ему $ 25 тыс. и дали три козы или козла. Пельмень втянул меня в этот бизнес, а теперь стал чемпионом мира», — приводит слова Уайта портал Bloody Elvow.