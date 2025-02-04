Уайт: вспомните образ жизни Джонса и тогда вы поймёте, насколько впечатляют его достижения

Президент UFC Дана Уайт не согласен с мнением о том, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс не является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств из-за употребления запрещённых веществ.

«Можно ли говорить, что Джон Джонс не величайший из-за того, что был пойман на допинге? Не согласен на 100%. Когда вы думаете о том, какой образ жизни он вёл за пределами клетки, то его достижения в спорте на самом деле становятся ещё более впечатляющими», — приводит слова Уайта портал talkSPORT.

Ранее Уайт рассказал, как впервые заплатил за схватку по пощёчинам Василию Камоцкому.