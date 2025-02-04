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Диллон Дэнис выйдет на замену экс-игроку сборной Англии по футболу в бою с блогером KSI

Диллон Дэнис выйдет на замену экс-игроку сборной Англии по футболу в бою с блогером KSI
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Британский блогер KSI проведёт бой 29 марта по правилам бокса с бывшим бойцом Bellator американцем Диллоном Дэнисом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Misfits Boxing, которая занимается организацией боя.

Фото: Misfits Boxing

Изначальным соперником блогера должен был стать бывший игрок сборной Англии по футболу Уэйн Бридж, однако тот отказался от запланированного поединка после того, как KSI упомянул скандальную историю Бриджа с Джоном Терри.

В 2010 году Бридж отказался от места в составе сборной Англии после появления информации, что его жена Ванесса Перронсель, с которой у Уэйна есть совместный сын, изменила ему с его партнёром по национальной команде и «Челси» Джоном Терри. Тогда Терри лишили капитанской повязки в сборной.

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