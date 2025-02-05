Кит Турман: говорил же, что Тим Цзю не страшный. Он не был способен доминировать в боксе

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBA Super в полусреднем весе американец Кит Турман высказался в адрес бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тима Цзю (24-2, 17 KO).

«Я же говорил вам, что Цзю не страшный, он не опасен. Тим не был способен доминировать в мире бокса, когда приехал сюда, в Америку. Мелкая рыбёшка попала в компанию к большим рыбам», — приводит слова Турмана портал The Ring Magazine.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.