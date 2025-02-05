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Леон Эдвардс назвал лучшего бойца MMA в истории

Леон Эдвардс назвал лучшего бойца MMA в истории
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс назвал, по его мнению, лучшего бойца MMA в истории.

«Что касается лучшего бойца, я бы назвал Джона Джонса. На втором месте у меня Андерсон Силва», – сказал Эдвардс в подкасте The Louis Theroux.

Джону Джонсу 37 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец в 2008 году, тогда же перешёл в UFC. В марте 2011 года Джонс стал чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), после чего провёл восемь защит.

В декабре 2018 года Джонс стал двукратным чемпионом в полутяжёлом весе и после трёх защит перешел в тяжёлый дивизион (до 120 кг), где также стал чемпионом.

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