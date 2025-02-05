Топурия заявил, что надеется на скорую организацию боя с Махачевым

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия заявил, что надеется на скорую организацию боя с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Да, это был бы интересный бой. Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем», — приводит слова Топурии ТАСС.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.