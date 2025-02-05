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Пейдж отреагировал на слова Шары Буллета о проблемах со здоровьем перед их боем

Пейдж отреагировал на слова Шары Буллета о проблемах со здоровьем перед их боем
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Британский боец UFC Майкл Пейдж отреагировал на слова россиянина Шарабутдина Магомедова, заявившего, что он вышел на их поединок с плохим самочувствием.

«Я хочу дать Шаре маленький совет: если у тебя какие-то проблемы или травмы – держи это при себе. Потому что это выглядит как оправдание, когда ты проигрываешь», – сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоялся на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца единогласным решением.

Ранее Пейдж вызвал на бой экс-чемпиона UFC.

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