Мокаев перечислил ошибки Шары Буллета в бою с Пейджем

Непобеждённый британский боец Мухаммад Мокаев прокомментировал поражение Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Я думаю, Шара просто не подобрал дистанцию с самого начала. Ему надо было его прессинговать, отбивать ему ногу. И не только отбивать ногу, дальше что ты будешь делать?

Шара что-то не мог найти свой клинч… Если бы он поймал его в клинче, у него колени и локти очень опасные. А тот будто бы сделал домашнее задание и тактически выиграл бой», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Материалы по теме Мокаев отреагировал на первое поражение Шары Буллета в карьере

Совместная тренировка Шары «Буллета» Магомедова с Ниной Драмой