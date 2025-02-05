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Майкл Пейдж — о победе над Буллетом: теперь у меня есть уважение в UFC

Майкл Пейдж — о победе над Буллетом: теперь у меня есть уважение в UFC
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Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о своей победе над россиянином Шарабутдином Магомедовым.

«Я всегда ищу яркий момент. И у меня его пока не было в UFC. Но я чувствую, что теперь у меня есть уважение в UFC. Тот Пейдж, которого подписывала UFC, ещё не появился. Но я рад результату.

Что я подразумевал под уважением? Люди ставили под сомнение мои навыки до прихода в UFC, говорили о моём возрасте, могу ли я всё ещё выступать на таком уровне», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоялся на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца единогласным решением.

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