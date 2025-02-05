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Экс-боец UFC: у Адесаньи больше не будет чемпионских боёв

Экс-боец UFC: у Адесаньи больше не будет чемпионских боёв
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Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал поражение экс-чемпиона организации Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Он должен снова стать голодным. Ему нужно вернуться к тому, чтобы просыпаться в пять утра, не тусоваться по выходным, вернуться к тому, что делал в юности. И это нелегко. Он находится в зоне комфорта.

Должен ли он завершить карьеру? Это серьёзный вопрос. Очевидно, решение будет за ним, но я вынужден согласиться с тем, что у него не будет чемпионских боёв в ближайшем будущем. Вероятно, больше не будет», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

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