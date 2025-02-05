Промоутер: с Кроуфордом может произойти в бою с Канело то же, что и с Амиром Ханом

Известный американский промоутер Сэмпсон Левкович прокомментировал слух об организации поединка между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который, как ожидается, состоится в сентябре в Лас-Вегасе (США).

«Я видел то, что произошло в бою против Хана. Признаюсь, я заплакал тогда. Потому что посчитал, что Амир умер. Я знаком с этим парнем. И летальный исход вполне возможен при такой разнице в весе. Это было ужасно. И то же самое может произойти с Кроуфордом. Поэтому я не хочу смотреть этот бой», — сказал Левкович в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

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