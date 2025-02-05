Майкл Пейдж назвал ключевую ошибку Адесаньи в бою с Имавовым

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал поражение экс-чемпиона организации Исраэля Адесаньи в поединке с Нассурдином Имавовым на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я увидел это в первом раунде. Когда Исраэль отходит и кто-то совершает повторную атаку, он откидывается назад. Ему очень комфортно уклоняться, но при повторной атаке наступает предел.

Пример – Андерсон Силва. Он уклонялся, когда по нему впервые тяжело попали. Если вы не двигаетесь и уклоняетесь, вы можете избежать двух-трёх ударов, но после четырёх-пяти ударов вас могут поймать», — сказал Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.