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Стрикленд: чтобы остановить Дрикуса дю Плесси, его нужно убить

Стрикленд: чтобы остановить Дрикуса дю Плесси, его нужно убить
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о предстоящем реванше с действующим обладателем титула южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я уважаю Дрикуса, он дерётся как умственно отсталый, чёрт возьми. Я не считаю его лучшим бойцом, но, когда вы дерётесь с таким парнем, вы должны убить его, чтобы остановить. И вы должны уважать это. Но я считаю, что разберу его», — сказал Стрикленд в интервью Майклу Биспингу.

Напомним, реванш дю Плесси и Стрикленда состоится 8 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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