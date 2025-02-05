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Чейл Соннен сказал, кто должен стать следующим соперником Колби Ковингтона в UFC

Чейл Соннен сказал, кто должен стать следующим соперником Колби Ковингтона в UFC
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен сообщил, что американский полусредневес Колби Ковингтон встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом в следующем бою.

«Колби больше не нужно драться. Но подерётся ли он снова? Да. Будет ли он драться с Гилбертом Бёрнсом? Да», — приводит слова Соннена издание BJPenn.

В своем последнем бою, состоявшемся на UFC on ESPN 63 в декабре, Ковингтон досрочно проиграл соотечественнику Хоакину Бакли. Бернс в сентябре на UFC Fight Night 242 проиграл единогласным решением американцу Шону Брэди.

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