Перейра: бой с Раунтри получился по-настоящему тяжёлым для меня

Чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о своей победе в поединке с американцем Халилом Раунтри, состоявшемся на турнире UFC в 307 в октябре.

«Халил – очень опытный, очень сильный и обученный ударник. У меня были непростые моменты в бою. Если не брать во внимание прошлый опыт, это был по-настоящему тяжёлый бой для меня.

Ключом в этом бою стал настрой, я был хорошо подготовлен. В четвёртом раунде я бил его изо всех сил, но он не падал, очень стойкий, кого-то другого могло это и смутить. Настрой позволил мне не опустить руки», — сказал Перейра в подкасте JAXXXON.