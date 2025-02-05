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Топурия: знаю, что могу сделать с Махачевым всё, что захочу

Топурия: знаю, что могу сделать с Махачевым всё, что захочу
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия заявил, что не сомневается в своей победе в поединке с лидером рейтинга pound-for-pound россиянином Исламом Махачевым, если он состоится.

«Ислам – великолепный боец, лучший вне весовой категории. Но я лучший боец в мире. И я знаю, что могу сделать с ним всё, что захочу. Потому что знаю, что я намного лучше него», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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