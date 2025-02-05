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Топурия не исключил, что Двалишвили станет чемпионом UFC в двух весах

Топурия не исключил, что Двалишвили станет чемпионом UFC в двух весах
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия считает, что его соотечественник Мераб Двалишвили мог бы подняться в его дивизион.

«Мераб доминировал над всем дивизионом, посмотрим, что он будет делать. Возможно, он поднимется в полулёгкий дивизион и станет двойным чемпионом. Потому что я поднимусь в лёгкий вес. Мы найдём путь к тому, чтобы засиял каждый», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

В своем последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), Двалишвили победил единогласным решением первого номера рейтинга россиянина Умара Нурмагомедова.

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