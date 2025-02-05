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Дю Плесси и Стрикленд показали актуальную форму перед реваншем на UFC 312

Дю Плесси и Стрикленд показали актуальную форму перед реваншем на UFC 312
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и его соперник американец Шон Стрикленд показали актуальную форму перед реваншем, который состоится на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Первый поединок Стрикленда и дю Плесси состоялся на турнире UFC 297 в январе и завершился победой южноафриканца раздельным решением. Стрикленд лишился чемпионского титула.

В своем последнем бою на UFC 302 в июне Стрикленд победил раздельным судейским решением бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косту. Дю Плесси на UFC 305 в августе «задушил» нигерийского экс-чемпиона Исраэля Адесанью.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 312 в Сиднее.

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