Топурия: не хочу реванша с Волкановски, потому что знаю, что произойдёт

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о возможном реванше с бывшим обладателем титула австралийцем Алексом Волкановски.

«Если я останусь в 65 кг, Волкановски будет заслуживать боя больше всех. Я должен дать ему реванш. И это не моё решение.

Я не хочу снова это делать, потому что мне нравится Волкановски, и я знаю, что произойдёт, если мы встретимся друг с другом снова… Да, очевидно, произойдёт то же самое. Я постоянно говорю, что представляю новое поколение бойцов смешанного стиля. И привношу особенную игру. И я знаю, что случится. Возможно, в следующий раз я выиграю у него приёмом», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.