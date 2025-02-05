Илия Топурия объяснил, почему Мовсар Евлоев не заслуживает боя с ним

Чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о непобежденном российском бойце дивизионе Мовсаре Евлоеве (19-0).

«Я считаю, что Диего заслуживает этого больше. У Мовсара больше боев в UFC, но у него примерно восемь решений и пять из них – раздельные. Послушайте, ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Пускай он сделает что-то и поставит себя в соответствующее положение. И в таком случае… мы можем это сделать», — сказал Топурия в интервью FOX Sports Australia.

В своем последнем бою UFC 310 в декабре Евлоев победил единогласным решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.