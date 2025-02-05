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Тренер Шары Буллета объяснил поражение россиянина от Пейджа

Тренер Шары Буллета объяснил поражение россиянина от Пейджа
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Гор Азизян, тренер российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, объяснил поражение подопечного в поединке с британцем Майклом Пейджем.

Напомним, поединок Магомедова и Пейджа состоялся на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца единогласным решением.

«Самая главная причина поражения – здоровье. Шару подвело здоровье, так бывает. Не хочу вдаваться в подробности. Он не хотел расстраивать фанатов и вышел на этот поединок, а я его поддержал в этом», — приводит слова Азизяна издание MMA.Metaratings.ru.

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