Логан Пол — об угрозах от Макгрегора: раньше его все боялись, а теперь два блогера смеются

29-летний американский блогер, спортсмен и звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол прокомментировал угрозы легендарного бойца UFC Конора Макгрегора в адрес своего брата Джейка Пола и в свой.

«Я просмотрел ту запись, на которой Конор говорит нам гадости. Он сказал, что даст пощёчину мне, Джейку [Полу] и KSI, а потом вы видите на записи, как мы с Джейком смеёмся от души. Мы искренне смеёмся над тем, что сказал человек, который когда-то был одним из самых устрашающих и крутых людей на планете.

Я ведь и сам был фанатом в золотую эпоху его выступлений. И мне стало грустно, что я вижу в его исполнении сейчас. Раньше я бы подумал, что это заявление, которое он произнёс про нас, в какой-то момент действительно заставило бы нас почувствовать страх, а теперь два ютубера смеются над этим больным (в оригинале использовалась нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»), сломленным бойцом, который просто сошёл с ума. И в том, что он говорит, нет ни капли правды», — приводит слова Логана издание MMA Fighting.

В минувшие выходные Логан вернулся на ринг WWE на шоу Royal Rumble.