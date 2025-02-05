Дана Уайт: вся жизнь Аспиналла изменится после победы над Джонсом

Президент UFC Дана Уайт считает, что обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл в случае победы над полновесным чемпионом в этом весе Джоном Джонсом выйдет на новый жизненный уровень.

«Том Аспиналл готов драться с кем угодно, и он верит, что способен побить Джона Джонса — мне это определённо нравится. Молодой, агрессивный, талантливый тяжеловес, который хочет драться с лучшими из лучших.

Одна из основных проблем бойцов, что они много говорят, но мало делают. Том Аспиналл не из таких. Он хочет драться со всеми лучшими в мире, и он это делает.

Когда мы увидим бой Аспиналла против Джонса, то поймём, на сколько хорош Том. Вся жизнь Аспиналла изменится после победы над Джонсом», — сказал Уайт на YouTube-канале Пирса Моргана.