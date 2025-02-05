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Шара Буллет подробно рассказал о причине поражения от Майкла Пейджа

Шара Буллет подробно рассказал о причине поражения от Майкла Пейджа
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, рассказал подробности причин своего поражения в бою с британцем Майклом Пейджем.

«Я никогда не чувствовал себя так плохо в клетке. Мои ноги отнялись, руки были слабыми, и у меня было много проблем со здоровьем, о которых я не хочу рассказывать. Это был целый ряд проблем, которые повлияли на мои выступления. Мой разум был там, но моё тело было отключено.

У меня дисбактериоз и паразитоз в кишечнике, и у меня проблемы с оттоком желчи. Я надеялся исправить эту проблему перед боем, но она всё ещё есть.

Вот почему я не мог поддерживать нужный темп. Я чувствовал себя плохо после нескольких ударов, поэтому мне нужен был перерыв. После каждых пары ударов, просто двигаясь на ногах в течение минуты, я даже боялся, что меня может стошнить в бою. Когда я возвращался в свой угол после первого раунда, я чувствовал, что меня вот-вот стошнит. Вся эта желчь, застрявшая здесь, не давала мне работать. Она всё ещё там даже сейчас. Мои ноги просто исчезли», — приводит слова Магомедова портал Red Corner MMA.

Напомним, 1 февраля в Саудовской Аравии состоялся турнир UFC Fight Night 250, в рамках которого Магомедов проиграл Пейджу единогласным решением судей.

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