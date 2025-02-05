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Оливер Маккол в 59 лет второй раз подряд одержал досрочную победу

Оливер Маккол в 59 лет второй раз подряд одержал досрочную победу
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В ночь с 4 на 5 февраля в Нэшвилле (США) 59-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Оливер Маккол одержал быструю досрочную победу над своим 52-летним соотечественником Гэри Кобии.

На протяжении всего стартового раунда Маккол оказывал прессинг на своего соперника и не оставлял ему никаких шансов. В перерыве перед вторым раундом угол Кобии принял решение отказаться от продолжения поединка и объявил о сдаче. Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Макколу.

Стоит отметить, что рассвет карьеры Маккола пришёлся на середину 90-х годов прошлого века, где он успел одержать победы над такими легендарными боксёрами, как Леннокс Льюис и Ларри Холмс.

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