Шон Стрикленд провёл спарринг с фанатом на открытой тренировке турнира UFC 312

Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд провёл спарринг с одним из своих фанатов во время открытой тренировки турнира UFC 312, который пройдёт 8 февраля в Сиднее.

Напомним, Стрикленд проведёт бой в главном событии турнира UFC 312 против действующего чемпиона организации в среднем весе Дрикуса дю Плесси.

Стоит отметить, что предстоящий бой для этих бойцов станет реваншем. Их первое противостояние состоялось в январе 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Дрикус дю Плесси. С той поры Стрикленд провёл один бой в июне 2024 года и победил там раздельным судейским решением судей Пауло Косту.

Что касается Дрикуса, то он предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там удушающим приёмом во втором раунде другого экс-чемпиона UFC Исраэля Адесанью.