Мухаммед Хейбати публично извинился перед Петром Яном

Боец поп-ММА Мухаммед Хейбати, также известный как Перс, публично извинился перед экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном за свои оскорбительные слова в его адрес, сказанные в 2021 году во время съёмок очередного турнира промоушена Hardcore, где Ян был в качестве почётного гостя и наблюдал за боями из зала. В один из моментов Перс устроил с Яном словесную перепалку, после которой Ян попытался найти Хейбати в закулисье, но в итоге спортсмены так и не пересеклись.

«Человека достойнее, чем Пётр Ян, я не видел! Я дал ему руку и извинился за всё, что я сказал. Он оказался очень простым и приятным человеком, надеюсь, он простил меня и у него в душе стало хорошо! Желаю, чтоб ты ещё стал чемпионом!

Альдо тоже очень добрый парень. Просто знаете что, некоторые из бойцов очень высокомерные, хотя они пока не на том уровне! Оставайтесь всегда простыми и кайфуйте!» — написал на своей странице в социальных сетях Мохаммед Хибатигуджани под совместным фото с Яном в одном из спортзалов, где оба готовятся к своим очередным поединкам.