Жанибек Алимханулы проведёт защиту титулов 5 апреля в Казахстане

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы проведёт следующую защиту своих титулов против француза из Конго Анауэля Нгамиссенге. Этот бой станет главным событием боксёрского вечера 5 апреля в Казахстане, где Жанибек выступит впервые с 2017 года.

«Казахский стиль» наконец-то возвращается домой. 5 апреля станет памятным вечером, так как я буду защищать свои титулы чемпиона мира WBO и IBF против сильнейшего противника. Многие бойцы отказались от этой возможности, поэтому я благодарен Анауэлю за то, что он принял вызов. Моя цель — стать абсолютным чемпионом, а Анауэль стоит у меня на пути. Болельщики в Казахстане и все, кто смотрит по всему миру, увидят нечто особенное», — приводит слова Жанибека Boxing Scene.

Напомним, последний бой Алимханулы состоялся в октябре 2024 года в Австралии, где он победил техническим нокаутом в девятом раунде Андрея Михайловича.