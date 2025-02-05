Бой между Реджисом Прогрейсом и Оскаром Дуарте отменён

Бой между экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом и Оскаром Дуарте, который был запланирован на 15 февраля в Анахайме (США) — отменён. Причиной тому стала травма Прогрейса, которую он получил в процессе финальной стадии подготовки к бою. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Напомним, предыдущий поединок Прогрейс провёл в октябре 2024 года и проиграл там единогласным судейским решением Джеку Кэттероллу. Это поражение стало для него уже вторым подряд. До этого он успел уступить Девину Хейни.

Дуарте идёт на серии из двух побед. Свой последний бой он проводил в ноябре 2024 года против Батыра Ахмедова и победил его единогласным решением судей.