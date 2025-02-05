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Сабриэль Матиас вернётся на ринг 1 марта

Сабриэль Матиас вернётся на ринг 1 марта
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Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе пуэрториканец Сабриэль Матиас вернётся на ринг 1 марта в Пуэрто-Рико, где возглавит вечер бокса рейтинговым поединком против мексиканца Габриэля Веленсуэлы. Об этом сообщает Boxing Scene.

Напомним, что Матиас свой последний бой проводил в ноябре 2024 года там же в Пуэрто-Рико, и победил техническим нокаутом во втором раунде другого мексиканца Роберто Рамиреса.

Что касается Веленсуэлы, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года на родине в Мексике, где победил единогласным решением судей своего соотечественника Хесуса Лопеса Переса.

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