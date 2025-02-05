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Главный бой турнира UFC Fight Night 253 отменён

Главный бой турнира UFC Fight Night 253 отменён
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32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона Брендон Ройвал и представитель Анголы Манель Капе не смогут сразиться 1 марта в Лас-Вегасе (США), где они планировали возглавить турнир UFC Fight Night 253. Причиной тому стала травма, которую получил Ройвал в процессе подготовки к бою. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Ройвал свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил раздельным решением судей японца Тацуро Тайру.

Что касается Капе, то он предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над бразильцем Бруно Сильвой.

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