Главный бой турнира UFC Fight Night 253 отменён

32-летний американский боец наилегчайшего дивизиона Брендон Ройвал и представитель Анголы Манель Капе не смогут сразиться 1 марта в Лас-Вегасе (США), где они планировали возглавить турнир UFC Fight Night 253. Причиной тому стала травма, которую получил Ройвал в процессе подготовки к бою. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Ройвал свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил раздельным решением судей японца Тацуро Тайру.

Что касается Капе, то он предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над бразильцем Бруно Сильвой.