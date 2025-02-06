Джон Джонс заявил о готовности сделать большой анонс

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заявил о том, что готов сделать большой анонс в ближайшие сутки, намекнув на возможное объявление ожидаемого всеми фанатами боя против обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла.

«Через 24 часа я сделаю большой анонс!» — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последний бой Джонса состоялся в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе Стипе Миочича. Что касается Аспиналла, то он предыдущий поединок провёл в июле 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде Кёртиса Блэйдса.