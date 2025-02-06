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Бой Канело и Кроуфорда сорван — The Ring

Бой Канело и Кроуфорда сорван — The Ring
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Поединок между чемпионами мира в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом (62-2-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO) не состоится в сентябре, сообщает издание The Ring.

Причины не называются. Изначально сообщалось, что встреча бойцов запланирована на сентябрь в Лас-Вегасе (США).

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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