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«Тебя не любил отец?» Чимаев обратился к Стрикленду в соцсетях

«Тебя не любил отец?» Чимаев обратился к Стрикленду в соцсетях
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев обратился в социальных сетях к бывшему чемпиону организации в среднем весе (до 84 кг) американцу Шону Стрикленду.

«Почему ты постоянно плачешь, малыш? Отец не любил тебя или же слишком любил тебя?» — написал Чимаев.

Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что победитель титульного реванша дю Плесси – Стрикленд, который состоится 8 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), проведёт защиту против Чимаева.

В своём последнем бою на турнире UFC 308 в октябре Чимаев досрочно победил в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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