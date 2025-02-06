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Кудряшов назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол

Кудряшов назвал фаворита в реванше Бетербиев — Бивол
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем реванше между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля.

«Второй поединок будет не менее захватывающим, чем первый. И оставит не меньше вопросов. Ничего нового не скажу, все заряжены и готовы побеждать. Считаю фаворитом Бивола. Но не по навыкам. Он лучше подходит к таким боям. Потому что возраст влияет на Артура и ему всё тяжелее становится. Его преследуют травмы. Травмы всегда заставляют откатываться назад», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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