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Усман Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем на игре «Милана» в Кубке Италии

Усман Нурмагомедов встретился с Ибрагимовичем на игре «Милана» в Кубке Италии
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Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов посетил матч 1/4 финала Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Ромой», состоявшемся в ночь с 5 на 6 февраля мск. Напомним, «Милан» одержал победу со счетом 3:1.

«Поздравляю «Милан» с блестящей победой! Фантастическая игра», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре.

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