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Теофимо Лопес дал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

Теофимо Лопес дал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Думаю, результат будет таким же, Бетербиев [победит]. Но я буду болеть за Бивола, надеюсь, он выступит лучше, чем в первый раз», — сказал Лопес в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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