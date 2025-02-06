Экс-чемпион: Усик рискует проиграть из-за возраста, его время на исходе

Бывший чемпион мира, а ныне член Зала славы, ирландец Барри Макгиган высказался о лидере супертяжелого веса украинце Александре Усике (23-0, 14 KO).

«Усик может проиграть из-за возраста. Его время на исходе. Да и сам он небольшой для супертяжелого веса. Дюбуа рядом с ним просто гора мышц. И Дюбуа, и Паркер крупнее от природы. Усик уже сильно изношен», — сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады – 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешел в супертяжелый дивизион.

В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев британца Тайсона Фьюри. Реванш состоялся в декабре, и украинец снова победил по очкам.