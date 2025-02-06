Диего Лопес провёл тренировку с Перейрой

Бразильский претендент на титул UFC в полулегком весе (до 65 кг) Диего Лопес опубликовал совместную фотографию из зала с чемпионом организации в двух весовых категориях соотечественником Алексом Перейрой.

«Алекс, спасибо за приглашение потренироваться с твоей командой в Австралии», — написал Лопес в социальных сетях.

Фото: из личного архива Диего Лопеса

Диего Лопесу 30 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году и в первом же бою проиграл единогласным решением россиянину Мовсару Евлоеву. После этого одержал пять побед подряд. В своем последнем бою на турнире UFC 306 в сентябре Лопес победил единогласным судейским решением американца Брайана Ортегу.