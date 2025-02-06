Дю Плесси: у Адесаньи уже не будет чемпионского боя

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о бывшем обладателе титула нигерийце Исраэле Адесанье.

«Я не думаю, что у Адесаньи, при всём уважении, будет ещё один чемпионский бой. Его наследие утверждено навсегда, и он может делать всё, что пожелает. Я отношу его к той же категории, что и Андерсона Силву. Он может проигрывать сколько угодно. У него есть наследие», — приводит слова дю Плесси издание MMA Fighting.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Адесанья проиграл техническим нокаутом пятому номеру рейтинга Нассурдину Имавову.