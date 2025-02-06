Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дю Плесси: у Адесаньи уже не будет чемпионского боя

Дю Плесси: у Адесаньи уже не будет чемпионского боя
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о бывшем обладателе титула нигерийце Исраэле Адесанье.

«Я не думаю, что у Адесаньи, при всём уважении, будет ещё один чемпионский бой. Его наследие утверждено навсегда, и он может делать всё, что пожелает. Я отношу его к той же категории, что и Андерсона Силву. Он может проигрывать сколько угодно. У него есть наследие», — приводит слова дю Плесси издание MMA Fighting.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Адесанья проиграл техническим нокаутом пятому номеру рейтинга Нассурдину Имавову.

Материалы по теме
Хоакин Бакли: карьера Адесаньи уже не будет прежней
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android