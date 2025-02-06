Стрикленд отреагировал на слух, что он переболел стафилококком перед UFC 312

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд прокомментировал слух о том, он переболел стафилококком перед реваншем с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Послушайте, засранцы, у меня иммунитет к стафилококку. Видите эти усы? Мне плевать, у меня не было инфекции. Успокойтесь, я не болею. Я не травмируюсь и не болею стафилококком. Я выйду в воскресенье и буду сильным, чёрт побери. Сильнее и жёстче, чем когда-либо», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

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Напомним, реванш Стрикленда и дю Плесси состоится 9 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.