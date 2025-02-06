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Дю Плесси и Стрикленд провели дуэль взглядов перед UFC 312

Дю Плесси и Стрикленд провели дуэль взглядов перед UFC 312
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси и его соперник и бывший обладатель титула американец Шон Стрикленд провели дуэль взглядов перед своим реваншем, который состоится 9 февраля на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Дрикусу дю Плесси 31 год. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020 году, всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

Шону Стрикленду 33 года. Американец выступает в UFC с 2014 года, году, всего на его счету в организации 16 побед и шесть поражений.

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