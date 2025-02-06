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Мераб Двалишвили встретился с Илией Топурией перед UFC 312

Мераб Двалишвили встретился с Илией Топурией перед UFC 312
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Чемпион UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили встретился с действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) соотечественником Илией Топурией, готовящим своего брата Александра к поединку на UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Фото: UFC Eurasia

В своем последнем бою, состоявшемся в январе на турнире UFC 311, Двалишвили победил единогласным решением первого номера рейтинга россиянина Умара Нурмагомедова.

Топурия на UFC 308 в октябре нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 312.

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