Тренер Стрикленда назвал фаворита в бою Махачева и Мухаммада

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, считает, что действующий обладатель титула в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проиграет в возможном бою с обладателем титула в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Белалом Мухаммадом.

«Я понимаю, Ислама и Белала связывает дружба. Но они всё чаще говорят о бое. И это не означает, что они перестанут быть друзьями. Если Махачев и Белал подерутся, это будет потрясающий бой. И, по правде говоря, я считаю, что Мухаммад победит», – сказал Никсик в интервью MMA Fighting.

Напомним, Мухаммад стал чемпионом в июле, на UFC 304 одолев единогласным решением британца Леона Эдвардса.