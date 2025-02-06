Виталий Сланов дал прогноз на реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о предстоящем реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Думаю, ничего не поменялось. Второй бой тоже будет 50 на 50. Но он сложится не так, как первый поединок. Слишком осторожным он не получится. Бетербиев искал, а Бивол слишком осторожно боксировал, пытался выиграть малыми силами. Сейчас понял, что это не проходит. Будет активнее боксировать. А Артур не тот человек, чтобы «сушить», он не умеет. Он боец. Не исключаю досрочного финиша. Причём как с одной, так и с другой стороны», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.