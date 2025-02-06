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Сланов: и Бетербиеву, и Биволу будет тяжело с Опетайей. Особенно Диме

Сланов: и Бетербиеву, и Биволу будет тяжело с Опетайей. Особенно Диме
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Именитый российский тренер Виталий Сланов высказался о потенциальном переходе полутяжеловесов и соотечественников Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в первый тяжёлый дивизион (до 90,7 кг).

«Если честно, Опетайя мне нравится. Зрелищный, яркий, дерзкий, мужественный. Обученный, хороший боксёр. Он может победить любого соперника. И Бетербиеву, и Биволу будет тяжело с Опетайей. Особенно Диме. Артур может попасть. А с Дмитрием Опетайя вообще здорово способен отбоксировать», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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