Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO) продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Артуром Бетербиевым (21-0, 20 KO), который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Так, в сети появилось видео, на котором Бивол тренирует борьбу, готовясь к работе из клинча на ближней дистанции.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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Бетербиев показал, как готовится к реваншу с Биволом: