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Рестлер WWE примет участие в матче НБА. Два года назад другая звезда попала с центра

Рестлер WWE примет участие в матче НБА. Два года назад другая звезда попала с центра
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35-летняя американская реслинг-звезда, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Памела Роуз Мартинес, известная под именем Бэйли, примет участие в Celebrity матче во время звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сам уикенд пройдёт с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.

Фото: WWE/Getty Images

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В 2023 году другой звёздный рестлер WWE — Майкл «Миз» Мизанин — сыграл в подобном матче и отличился ярким попаданием под сирену в концовке матча при счёте 78:81, но бросок не был засчитан, так как мяч был выпущен после сигнала об окончании матча.

Бросок Миза с логотипа в конце матча

Бросок Миза с логотипа в конце матча

Фото: Кадр из трансляции

Попадание Миза

Попадание Миза

Фото: Кадр из трансляции

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Ранее Бэйли уже демонстрировала свои навыки баскетбола, которые можно оценить в видеоролике ниже.

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