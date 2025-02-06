Рестлер WWE примет участие в матче НБА. Два года назад другая звезда попала с центра

35-летняя американская реслинг-звезда, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), Памела Роуз Мартинес, известная под именем Бэйли, примет участие в Celebrity матче во время звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сам уикенд пройдёт с 14 по 16 февраля в Сан-Франциско.
Фото: WWE/Getty Images
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
В 2023 году другой звёздный рестлер WWE — Майкл «Миз» Мизанин — сыграл в подобном матче и отличился ярким попаданием под сирену в концовке матча при счёте 78:81, но бросок не был засчитан, так как мяч был выпущен после сигнала об окончании матча.
Бросок Миза с логотипа в конце матча
Фото: Кадр из трансляции
Попадание Миза
Фото: Кадр из трансляции
Ранее Бэйли уже демонстрировала свои навыки баскетбола, которые можно оценить в видеоролике ниже.