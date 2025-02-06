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Бадаев: Шлеменко нравится чемпионский пояс АСА, он хочет его завоевать

Бадаев: Шлеменко нравится чемпионский пояс АСА, он хочет его завоевать
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о потенциальном выступлении звездного Александра Шлеменко в лиге.

«С Александром Шлеменко было общение, но он ясно дал понять — это ни для кого не секрет, — чтобы лига АСА говорила с RCC, чтобы его отпустили. У него есть договоренности с RCC. Поэтому если мы хотим увидеть его у нас, то нужно общаться с RCC. Пока этого не было сделано. Пока дождёмся окончания финала Гран-при в среднем весе. После краснодарского турнира эта работа будет проделана предметно.

Сам Шлеменко хочет биться за титул. Он признавался, что пояс ему нравится по дизайну, что он хочет его завоевать. Обычно АСА не практикует такое, чтобы приходящие люди сразу бились за пояс. Но Шлеменко — опытный боец, у него есть своя невероятная и статусная история. В общем, посмотрим», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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