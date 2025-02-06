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Рафаэль Физиев с просьбой обратился к Дане Уайту

Рафаэль Физиев с просьбой обратился к Дане Уайту
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Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев обратился к генеральному директору промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему следующий поединок.

«Просто дай мне подраться, братан», — написал Физиев в социальных сетях.

Напомним, Физиев не выступал с сентября 2023 года, когда проиграл техническим нокаутом (травма колена) поляку Матеушу Гамроту. Поражение стало для него вторым в UFC, ранее он уступил судейским решением американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Физиев бросил вызов девятому номеру рейтинга американцу Бенеилу Дариушу.

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